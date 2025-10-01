La Ciutat al BNEW 2025

Des d'aquest dilluns i fins demà Barcelona acull una nova edició del BNEW (Barcelona New Economy Week), el congrés tecnològic de referència a nivell mundial on es concentren companyies i startups de sectors molt diversos per compartir coneixement i talent, entre moltes d'altres coses. Com cada any, 'La Ciutat' s'hi ha desplaçat per copsar quines novetats presenta l'edició d'enguany i quines son les verticals que marquen aquesta edició. Hem obert el programa amb una conversa amb el responsable de dades de BBVA Espanya, Ricardo Oliver, i l'ha seguit una entrevista amb la directora general del consorci Blanca Sorigué. A la segona part del programa el David ens ha portat en cotxe tot i no tenir carnet, el Vicenç Huguet ens ha parlat d'intel·ligència artificial i sostenibilitat i hem posat punt i final amb una tertúlia molt interessant amb quatre convidats que representen a la perfecció la transversalitat i el relleu al sector empresarial: Camilla Dore, cap d’innovació i cofundadora de B’Zeos, Lara Iglesia, CEO de Pirineos Drone, Anas Midoul, CEO i Fundador de Llámalo AI i Chiara Capra, cofundadora i CEO de LIFE Neurotech.