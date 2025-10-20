LES EXCURSIONS DE LA CIUTAT

Catalunya és tendència en el comerç de roba de segona mà

Avui hem marxat d'excursió a una botiga de roba de segona mà del barri del Raval. I és que un estudi publicat recentment conclou que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya on hi ha més botigues d'aquest tipus. Barcelona, i en especial el barri del Raval, concentren la gran majoria d'establiments. Hem comentat aquestes i d'altres dades amb el portaveu de la cadena de roba de segona à 'Humana', Joan Carles Montes.

Gerard Sanz

Barcelona |

A Catalunya el mercat de roba de segona mà és el més sòlid de l’estat, ja que és la comunitat autònoma amb més botigues d’aquest tipus, un total de 150 establiments, i la seva capital, Barcelona, és amb 74, la segona ciutat de l’estat amb més establiments, només per darrere de Madrid, que en té 91. Si ens fixem per barris, el Raval acumula 29 botigues, és el barri que en concentra més de tota la ciutat. Un mercat, doncs, que passa un gran moment al nostre territori. A més, les botigues han anat evolucionant a nivell estètic, i ara son llocs atractius que també atrauen els més joves, de fet el percentatge de client per sota dels 25 anys s’ha doblat en els darrers anys. Son algunes de les moltes dades extretes d’un estudi que la coneguda cadena de roba de segona mà ‘Humana’ va publicar el mes d’abril. Per això ens hem desplaçat al carrer Hospital 91, a una de les botigues d’aquesta cadena, i hem parlat amb el seu portaveu, Joan Carles Montes, de les dades que deixa aquest estudi i de com funcionen les cadenes de roba de segona mà.

