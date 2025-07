Catalunya bat rècord d’ocupació: més de 3,9 milions de treballadors

Catalunya, líder en creació d’ocupació

Amb aquestes xifres, Catalunya es consolida com la comunitat autònoma que més ocupació ha generat en valors absoluts. També s’ha superat el màxim històric per aquest període, que fins ara era de 3,81 milions d’ocupats (2024).

El sector serveis, motor de creixement

Pel que fa als sectors, la gran majoria dels responsables de la crescuda de nombre de treballadors corresponen al sector serveis i la resta a la indústria, la construcció i l’agricultura. I sobre contractes, més del 88% dels 3,39 treballadors tenien contracte indefinit, mentre que gairebé el 12% eren temporals. La contractació indefinida va ser la protagonista de l’increment de contractes d’aquest segon trimestre amb un augment de 78mil 600 firmes en comparació amb els tres primeres mesos de l’any. En canvi, la xifra de contractes temporals va pujar en 2mil 500 persones entre el primer i el segon trimestre, representant només un 0,64% més.

L’atur baixa al 8%, el nivell més baix en 17 anys

El nombre de persones aturades ha caigut fins a 348.300, una reducció de 28.200 respecte al trimestre anterior i de 47.000 en comparació amb l’any passat. És la taxa d’atur més baixa per a un segon trimestre des del 2008.

Reaccions: optimisme i demandes de millora

El Govern català ha qualificat les dades d’històriques. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha destacat que la taxa d’ocupació del 73% supera la mitjana europea, i ha fixat com a objectiu arribar al 80%.

Els sindicats, com la UGT de Catalunya, demanen polítiques actives per consolidar la creació de llocs de treball i donar suport als col·lectius que encara no s’han beneficiat d’aquesta millora.

Per la seva banda, Pimec celebra les xifres, però recorda que l’atur encara està per sobre de la mitjana europea i cal seguir treballant per reduir-lo.