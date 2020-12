FUTBOL - SUPERCOPA D'ESPANYA

Barça - R.Societat i R.Madrid - Athletic Club a les semifinals de la Supercopa d'Espanya

En una edició que torna a Espanya per culpa del coronavirus, la Supercopa enfronta els dos 'grans', campió i subcampió de lliga, amb els dos finalistes de Copa, que encara no té campió i és pendent de resoldre's. En categoria femenina el sorteig ha emparellat, per aquestes semifinals, Barça - Atletic de Madrid i Logroño - Llevant.

Gerard Sanz