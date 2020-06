L'Associació Catalana de Ràdio denunciarà una emissora il·legal per incitació a l'odi

L'associació Catalana de Ràdio denunciarà l'emissora Radio Hayatti davant la fiscalia per incitació a l'odi . Una emissora que ja havia estat denunciada davant les administradions per l'A.C.R, que recorda que les emissores il·legals provoquen greus perjudicis tant socials com econòmics i alerta de les màfies que s'hi han creat al voltant.

En aquesta emissora il·legal, Radio Hayatti, un locutor va criticar l'actitud d'una professora per aparèixer fumant i bevent una copa de vi a les xarxes socials i assegurava que havia faltat el respecte al profeta. Va arribar a insinuar que si visqués en altres països li podrien tallar el cap per aquests fets. La Policia Nacional ha detingut l'home a Esplugues de Llobregat per presumpte autor de delictes d'incitació a l'odi i contra la integritat moral.

Uns fets que, segons l'Associació Catalana de Ràdio, posen de manifest el perill que suposen les ràdios il·legals per a la convivència. Per això l'A.C.R ha decidit denunciar els fets davant la fiscalia i no descarta cap acció que consideri oportuna perquè, assegura, la intervenció dels jutges és l'única mesura útil davant la inactivitat, passivitat o ineficàcia de les administracions davant el creixent fenomen de les ràdios il·legals.

De fet l'any passat l'Associació Catalana de Ràdio va detectar un total de 148 emissores sense llicència administrativa a Catalunya (99 a Barcelona, 19 a Girona, 17 a Lleida i 13 a Tarragona). Recentment l'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els procediments per enderrocar les instal·lacions de ràdio il·legals del Carmel en aplicació d'una sentència ferma. Assegura l'associació que al voltant d'aquests centres emissors s'hi han creat unes màfies que utilitzen societats limitades sense activitat com a tapadores fent que no es pugui actuar legalment contra els propietaris reals del negoci, amagant una xarxa de generació de diners no declarats.