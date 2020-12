La alcaldesa de L'Hospitalet, Núria Marín, no dimitirá porque "no hay motivos"

La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y presidenta de la Diputación de Barcelona, Núria Marín, pedirá a la justicia que la cite para declarar sobre el caso del Consell Esportiu del municipio y ha asegurado que no dimitirá porque cree que "no hay motivos".

Así lo ha dicho este jueves después de haber declarado esta mañana como investigada por prevaricación, malversación de caudales públicos y omisión del deber de perseguir el delito ante los agentes de la Policía Nacional que indagan una presunta trama de desvío de subvenciones públicas al Consell Esportiu de la ciudad.

Marín ha empezado su comparecencia ante los periodistas remarcando que no se ha acogido al derecho a no declarar y que ha respondido a todas las preguntas que le han hecho los investigadores durante las tres horas de interrogatorio. Asimismo, ha dejado clara su intención de dar explicaciones en sede judicial y ha avanzado que mañana mismo solicitará ante el juez que lleva el caso que la cite "lo antes posible para explicarle todo lo que considere oportuno".

Esta causa, dirigida por el titular del Juzgado de instrucción número 2 de L'Hospitalet, tiene su origen en una denuncia presentada por el concejal del PSC de L'Hospitalet Jaume Graells -dimitió como teniente de alcalde, pero no ha dejado su acta ni el grupo municipal- por supuestas irregularidades en el Consell que desembocaron el pasado 10 de junio en la detención de dos compañeros de gobierno: Cristian Alcázar, que se mantiene como segundo teniente de alcalde, y Cristóbal Plaza, que dimitió como concejal de Deportes pero sigue siendo edil.

El juez investiga si el Consell Esportiu de L'Hospitalet destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación mendaz.

Marín, que ha insistido en varias ocasiones que el Consell Esportiu no está vinculado orgánicamente al consistorio -a pesar de que la mitad de la comisión directiva está formada por seis personas designadas por el consistorio-, se ha defendido de las acusaciones, por parte de la oposición, de opacidad y de no actuar ante este caso recordando que en cuanto Graells le informó de sus sospechas encargó a los órganos de intervención del consistorio una revisión de la relación de subvenciones otorgadas al Consell Esportiu, en la que no se detectó ninguna irregularidad ni perjuicio para el ayuntamiento. Asimismo, ha relatado que ante las versiones contradictorias de Graells y de los dos concejales investigados pidió que el Consell Esportiu hiciera una auditoría para "aportar luz", aunque esta no se terminó debido a la pandemia y a la investigación policial.

Dentro de estas contradicciones, la alcaldesa ha señalado que los dos concejales investigados "pusieron sobre la mesa cuestiones personales y de relaciones sentimentales" como el origen de la

acusación. Sobre las peticiones de dimisión hechas por ERC, Marín ha asegurado que no dimitirá porque cree que "no hay motivos". En la misma línea, se ha amparado en la presunción de inocencia de los dos concejales investigados para justificar que sigan manteniéndose en el cargo.

Marín, que ha reconocido que hoy ha sido "un día largo", ha explicado que aún no ha tenido oportunidad de hablar con el líder del PSC, Miquel Iceta, ni otros dirigentes de su partido, que desde su cuenta en Twitter ha expresado su "total confianza" en la alcaldesa y ha apelado a la presunción de inocencia. "Espero que antes de irme a dormir pueda tener un rato tranquilo para poder hablar con Miquel, seguramente tendré el teléfono lleno de llamadas, intentaré responder el máximo que pueda", ha señalado.