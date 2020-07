Barcelona es prepara per prendre mesures de contenció davant els brots de covid19

Catalunya suma prop de 1.000 nous positius per covid19 respecte el balanç de fa 24 hores. D’aquests, 246 són a la Ciutat de Barcelona. De fet, en l’última setmana, la capital catalana suma 500 nous casos. L’alcaldessa Ada Colau ha reconegut la seva preocupació i no descarta algunes mesures de contenció en els propers dies.

En total, hi ha 29 rebrots, tots ells, en principi, petits. Majoritàriament, relacionats amb l’oci, l’esbarjo i els retrobaments. Tot això s’analitzarà en les properes hores per part de Salut i del consistori per decidir quines mesures emprendre. L'alcaldessa Ada Colau només ha descartat un confinament general però ha apuntat que es podrien prendre mesures "de contenció" per doblegar la corba de positius. Aquesta ha estat una de les conclusions de la reunió mixta de seguiment de la covid19 en què han participat l'alcaldessa i la consellera de Salut, Alba Vergés. Colau també ha criticat el sistema de rastreig de positius i ha reclamat posar més musculatura en aquest procés. En aquest sentit, l'alcaldessa ha ofert fins a una cinquantena de treballadors municipals per participar-hi però, segons ha dit, la Generalitat hauria declinat la proposta.