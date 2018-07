Barcelona a debat: especial #1any24M des del Palau de la Virreina

Amb motiu del primer aniversari de les eleccions municipals del 2015 , el proper dimarts 24 de maig Onda Cero Catalunya farà un programa especial amb tots els líders municipals per fer balanç del primer any de govern a Barcelona de l'alcaldessa Ada Colau .

Balanç del primer any de govern d'Ada Colau

Especial de 'La Ciutat' amb motiu d'un any del 24M / Onda Cero Catalunya

Onda Cero reunirà als líders dels 7 partits al Palau de la Virreina per fer un programa de 12.30h a 14h amb l'assistència de públic i oients de l'emissora. El debat serà moderat per Albert Lesan, presentador del programa La Ciutat, que cada setmana pren el pols a l'actualitat de Barcelona a la tertúlia municipal que reuneix als representants dels diferents partits amb representació al consistori: Barcelona en Comú, CiU, ERC, C's, PSC, PP i CUP.

En aquesta ocasió, coincidint amb el 24M, l'emissora reunirà als líders i presidents de de cada grup a la Sala d'Actes del Palau de la Virreina (Les Rambles 99) on, a més, els oients podran traslladar en directe preguntes al govern i a l'oposició. Com ja es "tradició" a les tertúlies setmanals de La Ciutat el debat especial del proper dimarts 24 de maig començarà amb la secció "Aplaudiments i xiulets" on cada convidat podrà criticar o elogiar qualsevol actuació, iniciativa o fet recent relacionat amb Barcelona o amb la gestió del govern de l'alcaldessa Ada Colau.

El programa també es podrà seguir al web d'Onda Cero Catalunya, així com a les xarxes socials, amb comentaris, fotografies i vídeos.