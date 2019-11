AMB STM SEGURIDAD

La Setmana de la Seguretat d'Onda Cero Catalunya està patrocinada per STM Seguridad, una empresa que ofereix solucions integrals per a la protecció de l'habitatge desocupat. José Lallave, CEO d'STM Seguridad, ens dona les claus per mantenir la seguretat a les nostres propietats.