La signatura

La Revolución de Laporta y la filosofía de Cruyff

Ha quedado bastante claro que en las próximas semanas se va a producir una gran revolución en el vestuario del Barcelona. Lo que a muchos les gusta llamar un fin de ciclo en toda regla. Falta por saber a cuantos y quién tocará . No es lo mismo que la revolución se lleve por delante a Piqué que a Umtiti o que suponga la salida de Sergio Busquets o la de Pjanic, por hablar de posiciones similares en jugadores que han tenido un peso muy importante en la historia del club, en especial en la última década. Recuerdo que Joan Laporta hablo de respeto para los jugadores que tanto habían ganado con el Barcelona y que debían salir por la puerta grande, con todos los honores. Imagino que se referirás a reconocimiento porque si no , no parece que vayamos a estar en ese escenario las próximas semanas y veo que alguna, no se cuantas, vaca sagrada , puede caer en esta renovación del Plantel. Es verdad que la plantilla necesita una renovación fuerte, caras nuevas que ilusionen, fichas más bajas, descargar la masa salarial y prescindir de jugadores caros e intranscendes como el ejemplo más claro de Philipe Coutinho. Difícil va a ser acometer esa revolución pues es bien sabido que el Barcelona es el club del mundo que más y mejor paga a sus futbolistas, lo que les sitúa casi fuera del mercado. Inalcanzables para casi todos los clubes del mundo. Un gravísimo error que está costando años y años de estabilidad económica y deportiva al club. pero es que, además , a ese elevado coste que va Suponer prescindir de algunos de ellos con contratos largos, hay que añadir el coste de los despidos de entrenadores, Setien y el más que posible de Ronald Koeman. Y luego hay que sustituirlos , y sustituirlos con jugadores de nivel Barça, de categoría internacional y normalmente de coste elevado. Ecuación muy difícil de cumplir con las arcas absolutamente vacías . Y además con el requisito de renovar la plantilla , si prescindes de la columna vertebral con otros jugadores que representen el sello y el ADN del Barcelona más exitoso. El respeto a la filosofía Cruyfista que siempre ha preconizado Joan Laporta. Y eso quizás sea lo más difícil de todo.