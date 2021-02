El sector del lleure educatiu adverteix que l’impacte de la reobertura de les extraescolars serà “escàs”

En una entrevista al “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, Montes ha reconegut que, amb aquesta limitació, no surt a compte fer l’activitat a bona part de les empreses: “Les aportacions de les famílies no són suficients, llavors les empreses haurien de posar diners a sobre de no tenir ingressos i això ho fa inviable”.

Les extraescolars han caigut almenys un 40%

Segons els càlculs de l’ACELLEC, l’activitat ha caigut entre un 40 i un 70% a pràcticament totes les empreses. “Resisteixen bé les que fan altres serveis, com la de menjador escolar, i ho passen molt malament les que només fan extraescolars”, ha reconegut Pep Montes, que apuntava que a la seva agrupació havien tancat 4 empreses.

Demanen al govern més ajudes

De cara al futur govern, el gerent de l’ACELLEC ha demanat més ajudes si no poden reobrir amb normalitat: “Si hem de tancar, necessitem recursos per subsistir i fins ara no els estem tenint. Si no arriben, les empreses acabaran tancant totes”.