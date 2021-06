PIMEC reclama a AENA un projecte tècnic i una gestió de proximitat per al Prat

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, el president de PIMEC Logística - Clúster Logístic de Catalunya, Ignasi Sayol, ha lamentat que fins ara AENA “només ha presentat un powerpoint” i, per això, ha cridat a seure en la taula tècnica que ha anunciat la Generalitat per “veure si es compatible tots les interessos que hi ha en aquest projecte tant important per a la ciutat i també per a Catalunya”.

Gestió descentralitzada

Per això, ha instat AENA “a obrir-se a diferents opcions” després d’haver posat “pressió” posant una data límit per concretar el projecte. En aquest sentit, Sayol també ha defensat que “és el moment per avançar cap a la gestió de quilòmetre zero que es defensa des de la reunió de l’IESE al 2207”. Segons el president de PIMEC Logística, “el principi de proximitat és el més eficaç”. També s’ha mostrat partidari de “crear una xarxa d’aeroports coordinada” i ha defensat que el d’Alguaire es converteixi en un aeroport de càrrega, “el Memphis de Catalunya”.

Problemes mediambientals

Sobre l’escull que pot suposar pel projecte els requisits mediambientals de la Unió Europea, el representant de PIMEC ha recordat que en altres infraestructures com el port de Rotterdam o l’aeroport de Schiphol s’han arribat a consensos. Sayol creu que es pot arribar a una solució però que cal actuar amb “transparència”, explicant com serà el projecte i concretar com es compensarà des del punt de vista mediambiental.