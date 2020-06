Lorena Roldán (C’s) celebra que Aragonès “hagi obert els ulls” i s’obre a negociar modificacions del pressupost

Roldan ha criticat que al Parlament Junts per Catalunya i Esquerra van vetar les seves esmenes als pressupostos, abans de ser aprovats, però ha apuntat que no vol repetir les equivocacions del passat. “Nosaltres no caurem en aquests errors, no és el moment de disputes partidistes. És el moment de parlar i de consensuar mesures”. En aquest sentit, la dirigent de la formació taronja ha deixat clar que “no se li cauen els anells per seure amb el Govern i intentar desencallar la situació i buscar solucions”.

Sobre la compensació econòmica que el govern ha anunciat per al col·lectiu sanitari, Roldán ha aplaudit la mesura i ha recordat que el seu partit també ha demanat per a ells la concessió de la Creu de Sant Jordi.

En relació a una possible convocatòria d’eleccions a Catalunya, Roldán insisteix: “No és el moment de parlar de comicis ni de treure la calculadora electoral perquè hi ha altres urgències sobre la taula”.