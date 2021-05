La Generalitat dubta que al 2024 les autovies espanyoles siguin de pagament

En una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, el secretari d’Infraestructures ha criticat que Espanya “és l’únic estat de la Unió Europea que no aplica el sistema de vinyeta”, segons el qual es paga una taxa per l’ús de les vies d’alta ocupació.

Isidre Gavin ha acusat l’Estat de “falta de valentia” i de “fer un cop peu endavant” amb la data del 2024. I és que aquest és el darrer termini que la Unió Europea dóna als estats per adaptar-se als criteris europeus. Segons Gavin, amb aquesta data, “el govern espanyol s’està desentenent i no assumeix cap responsabilitat perquè serà el govern de la futura legislatura qui ho haurà d’aplicar”.

No tothom pagarà el mateix

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat ha apuntat que no tothom pagarà el mateix per viatjar en aquestes autovies i autopistes. Isidre Gavin ha explicat que es tindrà en compte el tipus de vehicle i el temps d’ús (residents, turistes o transportistes). En aquest sentit, ha defensat que els camions que paguen a tota Europa no poden passar de franc pel corredor mediterrani i nosaltres mantenim les vies amb els pressupostos públics”.

Autopistes gratis a Catalunya

Gavin també ha confirmat que el proper 31 d’agost s’aixecaran els peatges de les autopistes en què no s’ha previst allargar la concessió, com l’AP-7, l’AP-2 o la C-33 entre Montmeló i Barcelona. “Com que l’Estat no ha previst cap alternativa ni ha permès que implementéssim la vinyeta ni com a prova pilot, tindrem aquestes vies gratuïtes, que no ho seran perquè les pagarem amb els pressupostos generals”.