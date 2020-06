Preguntada per si calen relleus en l’estructura jeràrquica del cos policial, Vilalta ha reconegut que “no és el que estem demanant” però ha apuntat que “si es creu oportú que això és necessari per consolidar la policia democràtica i millorar el cos anem per aquí”.

La dirigent republicana també s’ha referit a la proposta del seu partit d’acordar amb Junts per Catalunya la data de les futures eleccions. Vilalta ha admès que “hi ha converses tot i que no s’ha avançat en aquest àmbit” però s’ha mostrat convençuda que “la millor manera de respondre a possibles ingerències judicials, com la inhabilitació del president Torra, és amb el consens de les forces independentistes o, almenys, dels partits que formen part del govern”.

Sobre la reunió de la taula de diàleg que es podria fer al mes de juliol i els dubtes expressats per Junts per Catalunya, la portaveu d’Esquerra ha deixat clar que el seu partit “fa anys que denuncia que el govern espanyol i el PSOE són experts en no complir els seus compromisos i que és evident que les confiances estan tocades arran de la gestió del coronavirus però que això no és motiu suficient per deixar de treballar en aquesta mesa per una resolució democràtica al conflicte polític”.