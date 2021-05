Els efectes econòmics de la pandèmia

Els col·lectiu turístic reclama “sortir de la llista de països en taronja” per revitalitzar el sector

El Col·legi oficial de professionals del sector turístic de Catalunya adverteix que la recuperació del sector no serà possible mentre Espanya quedi fora de la llista de països als que el Regne Unit permetrà viatjar sense quarantena obligatòria: “No podem acabar d’engegar el sector si els que han de venir a Catalunya estan vacunats però nosaltres no ho estem”.