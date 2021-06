Educació promet “contundència” si es confirmen els casos de bullying a l’escola Pare Manyanet de Sant Andreu

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, la Aymerich ha explicat que van tenir coneixement del cas de la noia de 15 anys que es va treure la vida després del terrible desenllaç però no sabien “si hi havia una situació prèvia d’assetjament”.

Segons la directora general de Currículum i Personalització, el departament d’Educació s’ha posat en contacte amb el Consorci Educatiu de Barcelona i l’equip de la USAV (Unitat de Suport a l’Alumnat víctima de Violència) ha intervingut al centre per “investigar que hi ha darrera d’aquest cas” i també de les denúncies d’altres alumnes que se’ls han adreçat per “explicar situacions viscudes fa temps d’un tracte inadequat o assetjament”. Maite Aymerich ha garantit que es farà tot el

procés d’investigació “per treure les conclusions pertinents, actuar amb la contundència necessària i acompanyar al centre

per orientar la seva aplicació dels protocols”.

No només assetjament

En els últims dos mesos, la Unitat de Suport a l’Alumnat víctima de Violència ha rebut prop de 200 denúncies. Segons Aymerich, un gran bloc està relacionat amb l’assetjament; hi ha un segon vinculat al maltractament infantil i juvenil en l’àmbit familiar,, “ens

han arribat molts casos”, i un tercer sobre violència masclista al marc escolar i familiar.

La directora general de Currículum i Personalització ha evitat generalitzar però ha reconegut que molts centres "no “saben aplicar bé els protocols” contra les diferents formes de violència. Per Maite Aymerich, “els centres no haurien de patir pel fet que se sàpiga algun cas, el que seria preocupant és que quan es destapa un cas no s’actuï i es protegeixi i s’acompanyi als alumnes en aquestes situacions”. També ha destacat que és important potenciar l’educació afectiva i sexual per “eradicar les violències masclistes”.