Com afecten a Barcelona els nous límits de velocitat?

En una entrevista al programa “Notícies Migdia” d’Onda Cero Catalunya, la regidora de mobilitat de l’ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha explicat que Barcelona treballa des del 2007 en la implantació de les anomenades zones 30. La previsió és que al 2021 s’assoleixi al 75%de la xarxa no bàsica. Un altre objectiu prioritari, segons Alarcón, és “continuar treballant perquè els límits de velocitat es compleixin”.

46 nous radars a finals d’any

Per tal d’assolir aquest objectiu, a finals d’any entraran en funcionament 46 nous radars. Una part d’ells s’instal·larà al centre de la ciutat per controlar vies com el carrer Aragó o la Gran Via de les Corts Catalanes per garantir que no se sobrepassa la velocitat de 50 quilòmetres per hora. Un dels que ja funciona és el radar de tram al túnel de la Rovira.

Menys velocitat, menys risc de mort

Diversos estudis demostren que hi ha menys risc d’un accident greu o mortal quan es redueix la velocitat dels vehicles de 50 a 30km/h. Segons les dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona, en atropellaments es passa d’un 45% de mortalitat a un 5. Però el director de la DGT, Pere Navarro, ha anat més enllà i assegura que el 90% dels atropellaments que es produeixen a 50km/h acaben amb mort. Un percentatge que es redueix al 10% quan es condueix a 30km/h.

La sinistralitat, en línia descendent a Barcelona

Segons les dades de l’Ajuntament, l’any 2020 van morir 14 persones i 141 van resultar ferides greus en accidents de trànsit a Barcelona, un 30% inferior respecte el 2019. Unes dades marcades també per la reducció de la mobilitat a causa de la pandèmia. En tot cas, tot i que no hi ha una línia clarament descendent en els últims anys, les xifres són molt millors en relació al periode 2000-2010. A l’any 2007, quan es van començar a implantar les zones 30, es van produir 409 morts i ferits greus. El descens s’explica no només per la reducció del límit de velocitat en alguns carrers sinó també per l’estratègia global de seguretat vial, que inclouen la implantació de radars o l’augment de controls per part de la Guàrdia Urbana.