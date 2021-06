El Cercle d’Economia defensa l’ampliació de infraestructura que dóna més llocs de feina a Catalunya

En una entrevista al "Notícies Migdia" d'Onda Cero Catalunya, Javier Faus, ha deixat clar que l'ampliació de l'aeroport no és un projecte de “les elits econòmiques” sinó que implica “prosperitat col·lectiva”.

En aquest sentit, Faus ha explicat per què, al seu judici, no es pot desaprofitar l’oportunitat que ofereix AENA: “El tràfic aeri es duplica cada 20 anys al món. Es tornarà a duplicar l’any 2044 i aquelles metròpolis que tinguin capacitat d’atraure aquest tràfic seran beneficiades no amb més turisme de massa sinó amb empreses i centres de recerca. Tot el que dóna més benestar a la nostra societat s’instal·laran on hi hagi una activitat aèria. Si no ho fas, aniran a Madrid, Amsterdam, Londres o París”.

La decisió, en mans de la Generalitat

El president del Cercle d’Economia creu que el govern de Pere Aragonès “té eines” per millorar la competitivitat de l’aeroport i, al mateix temps complir amb els requisits mediambientals exigits per al UE. Faus reconeix que “és un tema complex” però ha recordat que, per exemple, a Rotterdam es va fer l’ampliació de l’aeroport i es va compensar el territori des del punt de vista mediambiental.

Sensibilitat ambiental compartida

En aquest context, Javier Faus reconeix que la reserva de la Ricarda, afectada pel Projecte Natura 2000, és “un obstacle però també una oportunitat perquè la sensibilitat mediambiental és compartida per tothom”. I és que AENA planteja que per cada hectàrea que es desafecti del Projecte Natura 2000 se’n farien 10 més. “El que cal és exigir que ho facin”, ha sostingut Faus.