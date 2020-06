Tertúlia internacional amb la mirada posada a EEUU i Brasil i els seus sistemes educatius, ens ho expliquen Maria Bernardes i Joe Lewis.

Curiositats que ens fan entendre millor com funciona l'educació primaria i l'accés als estudis universitaris als seus països, on com per exemple ens explica la Maria, a Brasil és fonamental aconseguir accedir a la universitat si vols tenir un posterior una bon nivell de vida, tal i com també passava a Xina, com ja ens va explicar en l'anterior edició en Charlie.

Ens ho explica al Nits de Ràdio.