La reestrena de la trilogia del "senyors dels anells" el més vist als cinemes aquest mes

Dediquem temps al cinema, com totes les setmanes, a "Nits de Ràdio"

Analitzem el fenomen de la reestrena de la trilogia del senyor dels anells que ha portat a liderar durant aquestes tres setmanes la cartellera. Sembla que la remasterització a agradat als fans de la saga que han estat qui més ha anat al cinema aquestes darreres setmanes.

En aquesta a més arriba la nova entrega de "Saw" cinema de terror i patiment que després de vuit entregues comença un nou periple ara amb el nom de "Spiral". Segons el Pablo, la cosa no millora gaire, per no dir que fa passos enrere.

Ens ho explica Pablo Mérida al Nits de ràdio, amb David Cervelló.