Quines pel·lícules i sèries prepara Disney per l'univers Star Wars i Marvel?

Va ser en el darrer "Investor's day" que vindria a ser el dia en que expliquen als seus accionistes i inversors quins són els projectes que tenen en marxa, és a dir, en què estan invertint els diners. Per la premsa suposa tenir coneixement de quines novetats ens oferiran en els propers anys. Al ser Disney cada cop una companyia més gran, afecta a moltes franquicies cinematogràfiques, doncs al mateix temps estem parlant d'animació, però també de Pixar, de Marvel, de la Fox, de LucasFilms etc. Per tant enumerem algunes de les novetats de películes de Star Wars, de Pixar i els plans d'expanció en cinemes i en streaming. Ens ho explica aquesta nit a Nits de ràdio, amb David Cervelló.