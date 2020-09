Quan els comentaristes no apaguen el micròfon quan van al lavabo

És un debat que està al carrer.

Tots hem rebut alguna trucada o videoconferència en la que de cop i volta escoltem tirar una cadena, una cisterna deixa anar l'aigua i et fas la pregunta. La persona amb la que parlo estava al water?

Ens plantegem això arrel del micro obert a teledeporte durant la retransmissió del tour de frança.

Us hi trobat mai? Què porta a la gent a conectar quan està en aquest moment de introspecció. Ho debatim, com sempre amb humor amb la Marta González Peláez, el David Morales i l'Alan Jornet

al Nits de Ràdio amb David Cervelló.