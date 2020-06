Els psicòlegs del gabinet rehder ens parlen de les característiques dels conflictes generats durant el confiament. Ho comparen amb el que passa després de les vacances, quan moltes parelles trenquen per la falta de costum de conviure molt més temps junts de l'habitual. La principal diferència, ens comenten, és que al menys a l'estiu o a les vacances, teòricament anem a passar-ho bé, mentre que en el confinament a més s'hi ha afegit el fet que s'han generat dubtes sobre el futur laboral, el no poder sortir de casa, augmentant ansietats etc doncs tots aquests elements ho han magnificat.

S'han creat molts petits conflictes sense la possibilitat de ni que sigui fer una passeig per airejar-se, les quatre parets, ens comenten, han estat molt feixugues pel món de la parella, amb l'afegit de si aquestes parelles tenen o no fills.

També molts han aprofitat aquest temps a casa per adonar-se que no són feliços i ara van a consulta per si es pot salvar o per assegurar-se del tot de que volen la ruptura.

Ens ho expliquen al Nits de Ràdio.