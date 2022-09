Va passar de nit... la mort de River Phoenix

Aquesta temporada en Victor Ruiz Novel, escriptor, ens proposa revisitar fets que van passar de nit. En aquesta ocasió fem una visita a principis dels 90, una nit en la que una promesa del món de la interpretació va morir a una edat molt jove, als 23 anys, es tractava de l'actor River Phoenix, germà del també intèrpret Joaquín Phoenix... Qui era aquest jove protagonista de pel·lícules i que omplia de fotos les carpetes de les adolescents de l'època? Per què va ser tan important i respectat en el gremi sent encara tan tan jove i sobretot, què va significar la seva repentina mort per la seva família i per la societat en general? Quines van ser les seves influències positives, i quines les negatives? ens ho explica en Victor al nits de ràdio amb David Cervelló.