La nova sèrie de Kate Winslet arriba amb certa polèmica

Aquesta setmana analitzem dues propostes i també fem tertúlia de perquè ara les sèries tendeixen més a ser mini sèries o sèries d'uns 10 capítols, quan fa un parell de dècades el més normal és que fossin 22 o 24 per temporada.

Sobre les propostes tenim la segona i darrera temporada de "El Vecino" amb Quim Gutiérrez i Clara Lago com a imatges més visibles, que ens recorda en alguns aspectes a la mítica "El gran héroe americano"

La polèmica arriba amb la nova de Kate Winslet, molt elogiada per la crítica i que a l'Òscar no li ha acabat de fer el pes. La polèmica ha arribat sobretot per si s'havia retocat o no els cartells publicitaris i si Kate havia demanat explícitament que no se l'hi apliquès photoshop.

Ens ho explica Óscar González al Nits de Ràdio, amb David Cervelló