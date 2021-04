NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 31/03/2021

Podcast complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Analitzem la televisió, la societat i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem comentant la normativa del govern de Navarra de com has de procedir si has d'anar de ventre a la muntanya...