Nits de Ràdio 25/10/2022

Òscar González ens porta avui un especialista en sèries com és en Lorenzo Mejino, que ha viatjat per tot el món i coneix bé les realitats i novetats en format sèrie de molts països. Ens explica quines són, per a ell, les característiques que ha de tenir una bona crítica.

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser les nits que vam guanyar un Oscar!

Eva Albiol ens explica el concepte de narcisisme i en què ens afecta.

Parlem amb Ismael Cala que ens presenta el seu nou llibre "Fluir para no sufrir"