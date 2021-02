Analitzem la televisió, la societat i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem comentant un tema del que creiem que no se'n parla prou: el món dels ascensors en temps de coronavirus.

El coach Jordi González ens parla de la soledat.

Tertúlia "influencer" amb Maria José Cayuela i Sònia Martínez, avui parlant de plataformes per streamings com per exemple "Twitch".

Temps per la psicologia i "l'escolta activa" amb José Antonio Alcuéscar i Susana Sánchez