NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 24/11/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem parlant de com el fred, un any més, ha arribat de cop. Parlem amb Molo Cebrián, un psicòleg podcaster que ha publicat el seu primer llibre, amb ell aprendrem a comprendre com funcionen els nostres pensaments amb "Entiende tu mente" L'Eva Albiol dedica el seu reportatge al Dia d'Acció de Gràcies, un dels dies més importants per als americans. Famílies i amics es reuneixen per preparar un gran dinar protagonitzat per un gall d'indi i celebrar, per exemple, la desfilada de Macy's o veure passejar els galls d'indi indultats pel president dels Estats Units.