NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 22/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. En aquesta ocasió amb l'especial festes de Nadal i com gaudir-les o patir-les en familia. Entrevistem a l'autora de "Los Secretos de la cortesana", Estefanía Ruiz, una novel·la que combina història, erotisme i relacions que no són ben bé el que semblen. Cada 22 de desembre se celebra el Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, el sorteig més famós del nostre país amb una tradició bicatenària. Cada any suma nous jugadors, per aquest motiu, en el seu reportatge, l'Eva Albiol repassa el més necessari per comprendre tot el que succeirà aquest dia. Parlem del fenomen de la "nostalgia" amb Nuria Pérez autora de "Gabinete X"