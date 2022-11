Nits de Ràdio 22/11/2022

Òscar González ens parla de dues propostes en format sèrie, per una banda una de les sorpreses de l'any, que es tracta de "The bear" especialment indicada pels amants de la cuina. L'altra és l'arribada de "The Crown" amb la seva 5a temporada.

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la victoria de Celine Dion a Eurovisió

Les sequeres, les temperatures extremes o la contaminació estan a l’ordre del dia. En el seu reportatge l’Eva Albiol parla amb Jordi Garcés, membre del COAMB sobre el canvi climàtic i del que podem esperar de cimeres com la COP27

Entrevistem a l'autor de "Contra la estupidez, aprende a pensar", el professor Ricardo Moreno Castillo.