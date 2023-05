¿Saps on es troba la millor hamburguesa d'Espanya? L'Eva Albiol ens la presenta en el seu reportatge. El seu xef i copropietari del restaurant ha guanyat el concurs 'Best Burguer Spain' per unanimitat.

Rosa Domingo una setmana més ens porta gent que val la pena conèixer, en aquesta ocasió una organització que fa servir la gamificació com a eïna vehicular. La fundació Gacon, conversem amb Flavio Escribano.