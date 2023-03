Nits de Ràdio 22/03/2023

Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana en Robert fa homenatge a Laura Valenzuela

Una setmana més Rosa Domingo ens porta associacions que treballen per un món millor en aquesta ocasió l'associació científica Aelfa, parlem amb la Dra Lidia Rodríguez d'aquests conceptes com logopedia, foniatria, audiologia...

El plàstic està envaint els oceans i els mars, i els danys mediambientals que provoca són incalculables. Per aquest motiu, en el seu reportatge, l'Eva Albiol es pregunta com arriba el plàstic al mar, d'on procedeixen els residus i el més important, què podem fer per evitar-ho.

Entrevistem a un dels autors de "Petem-ho! Manual de català per a boomers i millennials", en Xavier Mas Craviotto amb el que aprendrem paraules que potser desconeixem i com els joves les incorporen al lèxic i vocabulari comú.