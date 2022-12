NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 19/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Quan es tracta d'explicar per què a algunes persones els hi encanta Nadal mentre que altres l'odien, existeixen diverses possibilitats. En el seu reportatge, l'Eva Albiol analitza les més òbvies, però també les que, potser no havíem pensat. Parlem amb Eva Bach, autora de "Com cuidar la salut emocional" un llibre amb el que aprendrem a sentir les emocions, saber-les reconèixer i poder tenir un millor equilibri emocional