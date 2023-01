NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 18/01/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Robert Calvo demostrem totes les setmanes que la televisió pot ser una "Caixa savia". Aquesta setmana el Robert ens explica com la televisió ha tret partit a la selecció del representant que participarà al festival d'Eurovisió a través de programes com "Pasaporte a Dublin" o l'actual "Benidorm Fest" Mireia Sánchez és l'autora de "Conéctate sin Wi-Fi" un llibre ple d'activitats i reflexions per connectar amb nosaltres mateixos, a saber millor com som i sentir plenament per estar a ple rendiment. L'Eva Albiol dedica el seu reportatge al fenomen del déjà-vu. Hi ha diferents teories que expliquen aquesta teoria. Però encara és complex per als investigadors i científics arribar una conclusió. Els nostres psicòlegs de guardia, la Susana Sánchez i Jose Antonio Alcuéscar ens comenten quins aspectes caracteritzen l'obsessió.