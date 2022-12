NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 15/12/2022

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales. Comencem parlant del final de l'estació més antiga de tren al nostra país, la de Sant Andreu... i del fet de tenir més d'una feina, avantatges i inconvenients. Parlem de què és la dissociació i com afecta a la personalitat dels éssers humans amb l'autor del llibre "¿Quién soy?" Mario C Salvador. Analitzem la situació actual en diferents àmbits del canvi climàtic i on s'ha de demanar més acció per evitar-lo amb la periodista Irene Baños, coautora de "Accionistas del cambio" en el que també escriu Judit Alonso i recullen testimonis d'experts com Odile Rodríguez de la Fuente.