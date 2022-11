Nits de Ràdio 14/11/2022

Normalment, relacionem la bondat amb ser una persona massa bona i, fins i tot massa dèbil. L'Eva Albiol pregunta a Mercè Conangla, cocreadora de la Fundació Ecologia Emocional, si practiquem la bondat com caldria i si cal entrenar-la. De fet, la Fundació ha creat l'Escola de Bondat en Acció. I entrevistem amb l'ajuda de l'Ariadna Giné a la coach actoral, actriu i mil coses més, Reichel Delgado. Apredrem la importància de la seva feina per tal de treure el millor rendiment possible a actrius i presentadors.