Nits de Ràdio 13/09/2022

Òscar González ens proposa dues sèries: "Parks and Recreation" i "Encerrado con el diablo" ... així com també fa referència a la mort de la Reina Elizabeth II per recordar la seva figura i presència en el món de les sèries de televisió.

Victor Ruiz Novel ens parla d'un fet que "Va passar de nit..." com va ser la caiguda del mur de Berlin el 9 de novembre de 1989.

Flavia Codinas en fa reflexionar sobre la sort... i si hem de ser supersticiosos...

Parlem amb l'Elena Crespi, autora de "Sortir de mare" on reflexiona sobre la maternitat al segle XXI.