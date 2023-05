Nits de Ràdio 11/05/2023

Analitzem amb un somriure la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet. Entre d'altres temes, la coronació de Carles III... i els "Erminis" (Mustela erminea)





Què fan les pastilles anticonceptives al nostre cos per prevenir l'embaràs? Són realment un mètode eficaç? Quins pros i contres tenen? Valen la pena els seus efectes secundaris? En el seu reportatge, l'Eva Albiol respon aquestes qüestions.







Parlem amb Simón Bianco, autor de "Libérate de las emociones negativas" on ens explica com poder vencer situacions que ens bloquegen i no ens deixen avançar. Ajuda a buscar la felicitat en el nostre interior.