NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 10/03/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Amb Dani Martin analitzem el món de la tecnologia, ens centrem en les curiositats presentades pel Mobile i altres aspectes relacionats amb l'entreteniment. Els nostres tribuneros, Marc Gelabert i Sergi Porcel, analitzen la falera per anar a menjar calçots En el seu reportatge, l'Eva Albiol descobreix les diferents tradicions que es realitzen arreu del món quant als casaments. Cada país té una manera diferent de celebrar l'amor i algunes molt estranyes... Repassem novetats del món dels videojocs i analitzem dues noves propostes gamers, com són: "Like a Dragon ISHIN!" i "Wo Long Fallen Dynasty"