Nits de Ràdio 07/09/2021

Torn per les sèries amb Òscar González avui dues propostes de la BBC: "The pursuit of love" i "Condena"

Tertulia internacional amb Joe Lewis i Maria Bernardes tot parlant de si a brasilers i nord americans els sorprèn la forma de lligar d'aquí.

Edu Pascual ens porta el més viral de la xarxa.

Entrevistem Nazareth Castellanos autora de "El espejo del cerebro"

Ariadna Giné ens porta una nova persona que es va reinventar durant la pandemia, la gent de Health Warriors. Menjar pels que més ho necessiten.