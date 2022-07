Nits de Ràdio 05/07/2022

Amb Óscar González analitzem l'actualitat de sèries, amb dues propostes: "Slow Horses" i "Gaslit"

Les nostres influencers María José Cayuela i Sònia Martínez ens parlen de tendències a la xarxa, com per exemple com les editorials discogràfiques intenten com sigui que parts de cançons formin part de reptes virals, per exemple a tik tok...

Escoltarem els consells setmanals del nostre coach Jordi González.

La psicòloga Julia Pascual ens parla de "Los narcisistas y tú" en el llibre que acaba de publicar.