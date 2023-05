NITS DE RÀDIO, AMB DAVID CERVELLÓ

Nits de Ràdio 04/05/2023

Programa complet de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.. Analitzem amb un somriure la televisió, la societat, les notícies més divertides i les revistes amb Marta González Peláez, David Morales i Alan Jornet. Entre d'altres temes, els perills de fer servir el mòbil al wc. Hi ha una hipòtesi que diu que és possible contactar amb qualsevol persona del planeta, fent servir un màxim de 5 intermediaris. En el seu reportatge, l'Eva Albiol, ens explica com funciona la Teoria dels 6 graus de separació. Parlem amb Andrea Ramos, autora de "Consigue el trabajo que tú quieres" amb el aprendrem a confeccionar un CV i uja bona entrevista de feina