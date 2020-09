Nits de Ràdio 24/09/2020

NITS DE RÀDIO AMB DAVID CERVELLÓ

Podcast complet de Nits de Ràdio amb David Cervelló.. Analitzem la televisió, la societat i les revistes amb Marta González Peláez, Alan Jornet i David Morales tot comentant la proposta d'un expert de no parlar en veu alta durant dos mesos per evitar transmetre el coronavirus. El nostre divulgador científic, Sheddad Kaid-Salah Ferrón ens parla de dos temes d'actualitat, la detecció de col·lisions de forats negres i els indicis de posible vida als núvols de venus. Maria José Cayuela i Sònia Martínez, les nostres influencers, ens expliquen com s'està adaptant la moda a la "nova normalitat" amb passarel·les virtuals i molt distanciament.