Nit d'història a Nits de Ràdio

Òscar González, historiador del programa, ens porta l'autor de "Viaje a la grecia clásica. Del monte Athos a Termópilas" Antonio Penadés.

Qui ens explica de primera mà el viatge que va realitzar per documentar-se tot seguint el camí del seu anterior treball a la zona "Tras las huellas de Heródoto" on ens descriu el seu pas per Alexandroupoli, Doriskos, Abdera, Kavala, illa de Tasos, Filips, Drama, Anfípolis, Estagira, canal de Jerjes, Ouranopolis, Olinto, Potidea, Cassandra, Tessalònica, Pella, Gouménissa, Idomeni, Edessa, Naoussa, Vergina, Dion i el mont Olimp. Un viatge en solitari viscut de forma apassionada, destacant les vivències a la frontera de Idomeni i al monestir de Iviron, a la península teocràtica d'Athos on fins fa poc estava prohibida la presència de catalans. Tot això i molt més ens ho explica al Nits de Ràdio.