Arriba una nova edició del BCN Film Fest, festival cinematogràfic que normalment es celebra pels voltants de Sant Jordi i que recull pel·lícules basades en obres literàries, enguany es va haver de posposar per la pandemia i el confinament i finalment s'ha pogut realitzar tot aplicant les normes de la nova normalitat i de distanciament social.

Per tant Pablo Mérida, el nostre crític de cinema, ens explica com ha estat aquest procediment per poder tornar a omplir (ni que sigui al 50%) les sales de cinema, en concret dels cinemes Verdi on es celebra.

També ens fa una primera valoració del que ha pogut veure en els primers passis de premsa.