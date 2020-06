Era previsible una situació com la generada pel covid-19?

Marta García Aller ens presenta el llibre "Lo imprevisible" on analitza si encara avui en dia hi ha situacions que la intel·ligència artificial encara no és capaç d'anticipar.

A les pel·lícules de ciència ficció ja hem vist situacions en que les intel·ligències aritificials prenien decisions en lloc dels humans, generant situacions de control absolut. Estem aprop d'aquest situació? Encara hi ha avui dia situacions imprevisibles?

Marta García Aller ho analitza en el seu darrer llibre "Lo imprevisible" i ens parla de com la tecnologia ens ha canviat la vida per exemple a l'hora d'orientar-nos o de prendre decisions per nosaltres.

També detalla elements que ajuden a entendre com una societat, per molt tecnificada que estigui, sempre pot ser colpejada per algun element imprevisible com el cas del covid-19 i la posterior pandèmia.

Ens ho explica al Nits de Ràdio.