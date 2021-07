El dimoni de Maxwell i els principis de la termodinàmica

Temps per la divulgació científica. Avui en Sheddad ens continua parlant de l'entropia, de la termodinàmica i del dimoni de Maxwell

Parlarem de que l'energia no es crea ni desapareix, sino que es transforma i com està lligat al primer principi de la termodinàmica. Es podria fer una màquina de l'infinit? Les màquines que podrien autoalimentar-se per generar energia de forma continua.

Temes que també sortiran: La física estadística, el cost de mantenir la informació, l'energia que cal "gastar" per obtenir informació dels estats de les partícules i molt més que ens comenta en Sheddad al nits de ràdio amb David Cervelló