És la democràcia el millor sistema possible?

Amb les situacions atípiques generades per la pandèmia de la Covid19 han sortit tota una sèrie de debats polítics analitzant si la democràcia s'ha adaptat a la societat tecnològica del segle XXI i ha estat el millor sistema per combatre el virus.

Han estat sense dubte circumstàncies excepcionals com les mesures de limitació dels drets individuals, l'ús massiu de dades personals pels Estats per a efectuar rastreigs i seguiment de positius... amb les conseqüents amenaces i atacs a la intimitat privada, és evident que altres sistemes han pogut treballar amb més rapidesa com els cas dels règims autoritaris a la Xina i a d'altres indrets a l'hora de tallar la propagació de la malaltia, i la valoració de la «disciplina social» com una virtut en alça ...

Esperonats per aquests i altres debats, el filòsof Antonio Fornés i el periodista i historiador Jesús A. Vila s'han creuat multitud de missatges via email, com a rematada d'un intercanvi epistolar iniciat arran de les seves converses sobre el futur de la democràcia en un món tecnològic, en què molts pensadors s'entreveuen la "fi de la història».

Ens ho expliquen, i debaten, al Nits de Ràdio, amb David Cervelló